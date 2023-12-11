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14:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Костомаров впервые вышел на лед на коньках после ампутаций: видео

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду фигурист Роман Костомаров впервые вышел на лед на коньках после ампутаций обеих стоп и кистей рук.

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Роман Костомаров опубликовал видео с катка в своем телеграм-канале, на нем спортсмен катается на коньках в протезах.

«Друзья, всем привет. Как и обещал… Я вышел на лед!!! Делюсь с вами небольшим отрывком с тренировки. Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна. Все тщательно задокументировано съемочной бригадой, которая каждый день сопровождает нас с Оксаной. Будет большое кино. Название пока секрет, но вы можете предложить свои варианты в комментариях! Все детали чуть позже. Но премьера 8 марта. А пока — я дальше тренироваться», — написал Костомаров под видео.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года и провел в клинике 175 дней. Из-за развития некроза спортсмену сделали несколько операций по ампутации стоп и кистей рук. В данный момент Костомаров использует протезы обеих ног и на правой руке.

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Костомаров впервые вышел на лед на коньках после ампутаций: видео
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