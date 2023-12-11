Костомаров впервые вышел на лед на коньках после ампутаций: видео

«Друзья, всем привет. Как и обещал… Я вышел на лед!!! Делюсь с вами небольшим отрывком с тренировки. Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна. Все тщательно задокументировано съемочной бригадой, которая каждый день сопровождает нас с Оксаной. Будет большое кино. Название пока секрет, но вы можете предложить свои варианты в комментариях! Все детали чуть позже. Но премьера 8 марта. А пока — я дальше тренироваться», — написал Костомаров под видео.