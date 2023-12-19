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09:18 (мск), источник: Sportmail.ru

«Я не кукла, не играй с огнем». Трусова выпустила новую песню

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании Александра Трусова выпустила новую песню «Я не кукла».

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В записи композиции также приняли участие фигуристки Софья Самоделкина и Мария Левушкина.

«С безумным трепетом мы готовы представить вам нашу песню! Для нас это не просто совместная работа, а трансформация нашей дружбы во что-то большее! Искреннее спасибо автору и продюсеру Вадиму Антонову за то, что помог передать наши мысли и желания», — написала Трусова в своем телеграм-канале.

В июне Трусова выпустила дебютную песню и видеоклип под названием «Два крыла». Релиз был приурочен к дню рождения фигуристки, которой исполнилось 19 лет. За полгода видеоклип набрал 200 тыс. просмотров.

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 «Я не кукла, не играй с огнем». Трусова выпустила новую песню
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