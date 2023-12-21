Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
Сиэтл
12
Футбол. Зарубежный
21:00
Бетис
Жирона
Футбол. Зарубежный
21:00
Кадис
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Брайтон
Хоккей. НХЛ
03:30
Вашингтон
Айлендерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:30
Виннипег
Детройт
52
Футбол. Зарубежный
23:30
Алавес
Реал
Футбол. Зарубежный
23:30
Мальорка
Осасуна
Футбол. Зарубежный
20.12
Атлетик
Лас-Пальмас
10
Футбол. Зарубежный
20.12
Вильярреал
Сельта
32
Все события
Фоторепортажи
11Поцелуй и слезы на льду: Костомаров выступил на шоу Авербуха
15Переезд Месси в США и победа «Манчестер Сити» в ЛЧ: главные спортивные события года
12:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Россияне назвали Романа Костомарова спортсменом года

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров назван спортсменом года по результатам опроса ВЦИОМ. Об этом сообщает РИА Новости.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Опрос был проведен по телефону 16 декабря. 8% опрошенных назвали Костомарова лучшим спортсменом России в уходящему году. Второй стала фигуристка Камила Валиева, получившая 5% голосов респондентов. По 2% голосов набрали лыжник Александр Большунов, хоккеист Александр Овечкин, а также фигуристки Александра Трусова и Евгения Медведева.

Стоит отметить, что 72% опрошенных россиян затруднились назвать лучшего спортсмена года.

В начале января Костомаров был госпитализирован с пневмонией. На фоне осложнений у 46-летнего фигуриста возник некроз тканей, из-за чего он перенес частичную ампутацию конечностей, а затем прошел через процедуру протезирования. В декабре Костомаров вернулся на лед, приняв участие в ледовом шоу Ильи Авербуха.

В 2006 году Роман Костомаров в паре с Татьяной Навкой стали олимпийскими чемпионами в танцах на льду.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Сборная России завершила 2023 год на 38-м месте в рейтинге ФИФА
Россияне назвали Романа Костомарова спортсменом года
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь