Россияне назвали Романа Костомарова спортсменом года

Опрос был проведен по телефону 16 декабря. 8% опрошенных назвали Костомарова лучшим спортсменом России в уходящему году. Второй стала фигуристка Камила Валиева, получившая 5% голосов респондентов. По 2% голосов набрали лыжник Александр Большунов, хоккеист Александр Овечкин, а также фигуристки Александра Трусова и Евгения Медведева.

Стоит отметить, что 72% опрошенных россиян затруднились назвать лучшего спортсмена года.

В начале января Костомаров был госпитализирован с пневмонией. На фоне осложнений у 46-летнего фигуриста возник некроз тканей, из-за чего он перенес частичную ампутацию конечностей, а затем прошел через процедуру протезирования. В декабре Костомаров вернулся на лед, приняв участие в ледовом шоу Ильи Авербуха.