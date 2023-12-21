Россияне назвали Романа Костомарова спортсменом года
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров назван спортсменом года по результатам опроса ВЦИОМ. Об этом сообщает РИА Новости.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров назван спортсменом года по результатам опроса ВЦИОМ. Об этом сообщает РИА Новости.
Опрос был проведен по телефону 16 декабря. 8% опрошенных назвали Костомарова лучшим спортсменом России в уходящему году. Второй стала фигуристка Камила Валиева, получившая 5% голосов респондентов. По 2% голосов набрали лыжник Александр Большунов, хоккеист Александр Овечкин, а также фигуристки Александра Трусова и Евгения Медведева.
Стоит отметить, что 72% опрошенных россиян затруднились назвать лучшего спортсмена года.
В начале января Костомаров был госпитализирован с пневмонией. На фоне осложнений у 46-летнего фигуриста возник некроз тканей, из-за чего он перенес частичную ампутацию конечностей, а затем прошел через процедуру протезирования. В декабре Костомаров вернулся на лед, приняв участие в ледовом шоу Ильи Авербуха.
В 2006 году Роман Костомаров в паре с Татьяной Навкой стали олимпийскими чемпионами в танцах на льду.