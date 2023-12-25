Анастасия Губанова признана лучшей спортсменкой Грузии 2023 года

Чемпионка Европы 2023 года фигуристка Анастасия Губанова признана лучшей спортсменкой Грузии в 2023 году.

На церемонии награждения присутствовали министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани и глава Национального олимпийского комитета Грузии Лери Хабелов. Анастасии вручили награду, после чего фигуристка произнесла благодарственную речь на грузинском и русском языках.

«Для меня большая честь представлять Грузию на соревнованиях. Я хочу выразить огромную благодарность Олимпийскому комитету и министерству спорта», — прокомментировала спортсменка.

Представители НОК Грузии подчеркнули значимость титула Губановой на ЧЕ-2023 — он стал первым для страны на подобном уровне. На чемпионате мира 2023 года, который прошел в японской Сайтаме, Губанова заняла 14-е место. Победительницей соревнований стала японская фигуристка Каори Сакамото.