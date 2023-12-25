Анастасия Губанова признана лучшей спортсменкой Грузии 2023 года
До 2021 года фигуристка представляла Россию.
До 2021 года фигуристка представляла Россию.
Чемпионка Европы 2023 года фигуристка Анастасия Губанова признана лучшей спортсменкой Грузии в 2023 году.
На церемонии награждения присутствовали министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани и глава Национального олимпийского комитета Грузии Лери Хабелов. Анастасии вручили награду, после чего фигуристка произнесла благодарственную речь на грузинском и русском языках.
«Для меня большая честь представлять Грузию на соревнованиях. Я хочу выразить огромную благодарность Олимпийскому комитету и министерству спорта», — прокомментировала спортсменка.
Представители НОК Грузии подчеркнули значимость титула Губановой на ЧЕ-2023 — он стал первым для страны на подобном уровне. На чемпионате мира 2023 года, который прошел в японской Сайтаме, Губанова заняла 14-е место. Победительницей соревнований стала японская фигуристка Каори Сакамото.
21-летняя Губанова, несмотря на смену спортивного гражданства, продолжает тренироваться в Санкт-Петербурге под руководством Евгения Рукавицына.