Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо М
СКА
01
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА
Салават Юлаев
11
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Нефтехимик
41
Футбол. Зарубежный
26.12
Ньюкасл Юнайтед
Ноттингем Форест
Хоккей. КХЛ
26.12
Сибирь
Авангард
Футбол. Зарубежный
26.12
Борнмут
Фулхэм
Все события
Фоторепортажи
11Поцелуй и слезы на льду: Костомаров выступил на шоу Авербуха
25Слезы и улыбки: футболистки «Зенита» выиграли ЧР
18:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Анастасия Губанова признана лучшей спортсменкой Грузии 2023 года

До 2021 года фигуристка представляла Россию.

Наверх
Источник: Reuters

Чемпионка Европы 2023 года фигуристка Анастасия Губанова признана лучшей спортсменкой Грузии в 2023 году.

На церемонии награждения присутствовали министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани и глава Национального олимпийского комитета Грузии Лери Хабелов. Анастасии вручили награду, после чего фигуристка произнесла благодарственную речь на грузинском и русском языках.

«Для меня большая честь представлять Грузию на соревнованиях. Я хочу выразить огромную благодарность Олимпийскому комитету и министерству спорта», — прокомментировала спортсменка.

Представители НОК Грузии подчеркнули значимость титула Губановой на ЧЕ-2023 — он стал первым для страны на подобном уровне. На чемпионате мира 2023 года, который прошел в японской Сайтаме, Губанова заняла 14-е место. Победительницей соревнований стала японская фигуристка Каори Сакамото.

21-летняя Губанова, несмотря на смену спортивного гражданства, продолжает тренироваться в Санкт-Петербурге под руководством Евгения Рукавицына.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Елена Рыбакина поделилась своими планами на сезон-2024
Анастасия Губанова признана лучшей спортсменкой Грузии 2023 года
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь