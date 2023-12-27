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17:34 (мск), источник: Sportmail.ru

«В школу я нечасто ходила». Камила Валиева — об учебе

17-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию назвала свой любимый школьный предмет.

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Источник: Reuters

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о планах по дальнейшему образованию.

«Пока план такой: поступить и проучиться два года в спортивном вузе. А дальше, возможно, задумаюсь о получении второго образования», — сказала Валиева в интервью «Woman Hit».

Также фигуристка ответила на вопрос, как к ней отнсились в школе.

«В школу я не так часто ходила. Но все спокойно к этому относились, понимали, что я спортсменка. Я сдавала домашние работы, мне ставили оценки, приходила в выходной день на уроки. Поблажки учителя иногда делали, за что им спасибо. Мне всегда нравилась математика, остальные предметы не с таким удовольствием учила», — добавила Камила.

Камила Валиева является олимпийской чемпионкой Пекина 2022 года в командных соревнованиях, чемпионкой Европы 2022 года. На недавнем чемпионате России она завоевала бронзовую медаль. Чемпионкой России 2023 года стала Аделия Петросян.

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 «В школу я нечасто ходила». Камила Валиева — об учебе
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