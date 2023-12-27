«В школу я нечасто ходила». Камила Валиева — об учебе

«Пока план такой: поступить и проучиться два года в спортивном вузе. А дальше, возможно, задумаюсь о получении второго образования», — сказала Валиева в интервью «Woman Hit».

«В школу я не так часто ходила. Но все спокойно к этому относились, понимали, что я спортсменка. Я сдавала домашние работы, мне ставили оценки, приходила в выходной день на уроки. Поблажки учителя иногда делали, за что им спасибо. Мне всегда нравилась математика, остальные предметы не с таким удовольствием учила», — добавила Камила.