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12:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Спортсменка января: Алина Загитова (фото)

Вспоминаем основные вехи карьеры и смотрим лучшие фото олимпийской чемпионки.

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16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Алина Загитова, российская фигуристка, родилась 18 мая 2002 года в Измайлово, Москва. Ее заметный вход в мир фигурного катания произошел в 2017 году, когда она выиграла юниорский титул чемпионки мира. Впечатляющее выступление на этапе Гран-при в Москве 2017 года привлекло внимание к ее таланту и артистизму.

Однако настоящий взлет карьеры Алины состоялся в 2018 году, когда она стала олимпийской чемпионкой на зимних Играх в Пхёнчхане, Южная Корея. Всего в 15 лет Загитова поразила мир своим профессионализмом, завоевав золото в женском одиночном катании. После Олимпийских игр начала принимать участие в ледовых шоу, а в 2020-м вместе с Алексеем Ягудиным стала ведущей шоу «Ледниковый период». В 2022 году работала репортером Первого канала на Олимпиаде в Пекине, а также ведущей на Кубке Первого канала.

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