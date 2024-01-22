Тарасова — о выступлении Туктамышевой: Косая ляля получилась
Елизавета Туктамышева приняла участие в чемпионате России по прыжкам.
Елизавета Туктамышева приняла участие в чемпионате России по прыжкам.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Елизаветы Туктамышевой.
«Елизавета сделала очень обидное падение с тройного лутца. Я давно не видела, чтобы она падала. Да еще и на флипе просто какая-то косая ляля получилась. Думаю, что она сама не ожидала такого результата, как и мы. Мне кажется, Елизавета сама в шоке», — заявила Тарасова.
Туктамышева впервые выступила на соревнованиях после объявление о паузе в карьере и упала при исполнении тройного лутца.
Победу на чемпионате России по прыжкам одержала команда «синих». Состав команды: Маргарита Базылюк, Софья Муравьева, Мария Гордеева, Лев Лазарев, Евгений Семененко, Иван Попов, Дмитрий Алиев, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.
Елизавета Туктамышева выступала в команде «красных»: Аделия Петросян, Елена Костылева, Екатерина Кольцова, Елизавета Туктамышева, Арсений Федотов, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Елизавета Осокина — Артем Грицаенко, Анастасия Мишина — Александр Галлямов.