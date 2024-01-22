Тарасова — о выступлении Туктамышевой: Косая ляля получилась

«Елизавета сделала очень обидное падение с тройного лутца. Я давно не видела, чтобы она падала. Да еще и на флипе просто какая-то косая ляля получилась. Думаю, что она сама не ожидала такого результата, как и мы. Мне кажется, Елизавета сама в шоке», — заявила Тарасова.