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12:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Тарасова — о выступлении Туктамышевой: Косая ляля получилась

Елизавета Туктамышева приняла участие в чемпионате России по прыжкам.

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Источник: Чемпионат.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Елизаветы Туктамышевой.

«Елизавета сделала очень обидное падение с тройного лутца. Я давно не видела, чтобы она падала. Да еще и на флипе просто какая-то косая ляля получилась. Думаю, что она сама не ожидала такого результата, как и мы. Мне кажется, Елизавета сама в шоке», — заявила Тарасова.

Туктамышева впервые выступила на соревнованиях после объявление о паузе в карьере и упала при исполнении тройного лутца.

Победу на чемпионате России по прыжкам одержала команда «синих». Состав команды: Маргарита Базылюк, Софья Муравьева, Мария Гордеева, Лев Лазарев, Евгений Семененко, Иван Попов, Дмитрий Алиев, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

Елизавета Туктамышева выступала в команде «красных»: Аделия Петросян, Елена Костылева, Екатерина Кольцова, Елизавета Туктамышева, Арсений Федотов, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Елизавета Осокина — Артем Грицаенко, Анастасия Мишина — Александр Галлямов.

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