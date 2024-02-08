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10:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Туктамышева выбрала между карьерой и замужеством

Чемпионка мира и Европы фигуристка Елизавета Туктамышева сделала выбор между карьерой и замужеством.

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Источник: AP 2023

В октябре прошлого года Туктамышева заявила, что берет паузу в карьере и не будет выступать на официальных соревнованиях в сезоне-2023/24, спортсменка сосредоточится на участии в ледовых шоу и иных проектах. Однако, уже в январе фигуристка выступила на чемпионате России по прыжкам.

— Как ты относишься к словам, что тебе пора выходить замуж и рожать детей?

— Меня даже забавляет, что кто-то хочет, чтобы я поскорее вышла замуж или когда дети. Это никак меня не обижает и не задевает. Спокойно к таким комментариям отношусь.

— Какие у тебя сейчас ощущения, есть девушки, которые хотят замуж и семью, есть те кто больше уходят в карьеру, у тебя какие в данном периоде времени ощущения?

— Карьера. 100 процентов, — сказала Туктамышева в интервью на YouTube-канале «Дисциплина».

27-летняя Туктамышева выиграла чемпионат мира и Европы в 2015 году в одиночном катании.

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