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12:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Туктамышева и Синицина показали «раскатку настоящих фигуристов»

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева и двукратный призер Олимпийских игр Виктория Синицина показали, как делают раскатку на гастролях в Китае.

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Туктамышева опубликовала в одной из своих социальных сетей видео с Синициной и назвала его «раскатка настоящих фигуристов». Девушки танцуют на льду, катаются на животе и делают «лунную походку».

Напомним, Туктамышева и Синицина, а также ряд других российских фигуристов сейчас находятся в Китае, где участвуют в шоу.

Ранее 27-летняя Туктамышева выбрала между карьерой и замужеством.

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