Туктамышева и Синицина показали «раскатку настоящих фигуристов»
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева и двукратный призер Олимпийских игр Виктория Синицина показали, как делают раскатку на гастролях в Китае.
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева и двукратный призер Олимпийских игр Виктория Синицина показали, как делают раскатку на гастролях в Китае.
Туктамышева опубликовала в одной из своих социальных сетей видео с Синициной и назвала его «раскатка настоящих фигуристов». Девушки танцуют на льду, катаются на животе и делают «лунную походку».
Напомним, Туктамышева и Синицина, а также ряд других российских фигуристов сейчас находятся в Китае, где участвуют в шоу.
Ранее 27-летняя Туктамышева выбрала между карьерой и замужеством.