Роман Костомаров рассказал, помогла ли ему помощь психолога

«Ко мне приходил психолог, спрашивал, как у меня дела. Я ему — у меня офигенно, посмотрите на меня. С ним вообще не о чем говорить. Хотя, наверное, это кому-нибудь и поможет. Но мне кажется, это поможет тем людям, которые занимаются в этом направлении и которые столкнулись непосредственно с этой проблемой, которые покажут тебе — смотри, я могу мячом заниматься, плавать могу. Я могу этим заниматься, но не так как раньше», — приводит ТАСС слова Костомарова.