Роман Костомаров рассказал, помогла ли ему помощь психолога
Олимпийский чемпион по фигурному катанию поделился тем, что в процессе восстановления помогло ему больше всего.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию поделился тем, что в процессе восстановления помогло ему больше всего.
47-летний чемпион Олимпийских игр 2006 года поделился собственным опытом в школе ходьбы на протезах.
«Ко мне приходил психолог, спрашивал, как у меня дела. Я ему — у меня офигенно, посмотрите на меня. С ним вообще не о чем говорить. Хотя, наверное, это кому-нибудь и поможет. Но мне кажется, это поможет тем людям, которые занимаются в этом направлении и которые столкнулись непосредственно с этой проблемой, которые покажут тебе — смотри, я могу мячом заниматься, плавать могу. Я могу этим заниматься, но не так как раньше», — приводит ТАСС слова Костомарова.
«Я сделал достаточно быстрый такой скачок, у меня было желание ходить, потом стал по лестнице двигаться, бегать. Единственное, сильно руки подкашиваются, но все равно адаптируюсь постепенно. Вышел на лед, выступил, был шокирован приемом зрителей. Такая любовь и поддержка тоже способствуют поднятию настроения и желанию двигаться дальше», — добавил экс-фигурист.
В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале того же года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.