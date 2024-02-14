Спортсменка февраля: Елизавета Туктамышева (фото)

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Одна из лучших российских фигуристок современности Елизавета Туктамышева родилась 17 декабря 1996 года в городе Глазов в Удмуртской республике, где и начала заниматься фигурным катанием в возрасте пяти лет.

В 2011 году Елизавета заняла второе место на чемпионате мира среди юниоров, а первые взрослые успехи пришли уже в 2013: Туктамышева выиграла чемпионат России, завоевала бронзу чемпионата Европы и выступила на чемпионате мира.

В 2015 году Туктамышева стала чемпионкой мира и Европы и победила в Финале Гран-при. На чемпионате мира в короткой программе она исполнила аксель в три с половиной оборота, став первой в истории фигуристкой, выполнившей четыре тройных прыжка в короткой программе.

Вновь завоевать медали на мировом первенстве Елизавете удалось только в 2021 году, когда она стала серебряным призером турнира.