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17:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Спортсменка февраля: Елизавета Туктамышева (фото)

Главные победы и лучшие фото выдающейся фигуристки.

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15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Одна из лучших российских фигуристок современности Елизавета Туктамышева родилась 17 декабря 1996 года в городе Глазов в Удмуртской республике, где и начала заниматься фигурным катанием в возрасте пяти лет.

В 2011 году Елизавета заняла второе место на чемпионате мира среди юниоров, а первые взрослые успехи пришли уже в 2013: Туктамышева выиграла чемпионат России, завоевала бронзу чемпионата Европы и выступила на чемпионате мира.

В 2015 году Туктамышева стала чемпионкой мира и Европы и победила в Финале Гран-при. На чемпионате мира в короткой программе она исполнила аксель в три с половиной оборота, став первой в истории фигуристкой, выполнившей четыре тройных прыжка в короткой программе.

Вновь завоевать медали на мировом первенстве Елизавете удалось только в 2021 году, когда она стала серебряным призером турнира.

В настоящее время фигуристка выступает в ледовых шоу, проводит мастер-классы, участвует в благотворительных мероприятиях. Осенью 2023 года Туктамышева объявила о временной приостановке соревновательной карьеры.

 Спортсменка февраля: Елизавета Туктамышева (фото)
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