Щербакова рассказала, что выиграла ОИ-2022 с травмой колена

— В одном из интервью ты рассказывала, что у тебя была старая травма до Олимпиады, которую все никак не удавалось прооперировать, и что только после Олимпиады была сделана операция. Как жилось с этой травмой?

— На самом деле, мне кажется, что нет ни одного профессионального спортсмена, у которого нет каких-то хронических травм. Всегда есть какие-то травмы, которые периодически тебя беспокоят и которые, наверное, даже невозможно вылечить при нашем графике. Поэтому я бы не сказала, что это было то, что меня больше всего волновало.

Мы сейчас говорим про левое колено, которое мне прооперировали после Олимпиады. Я очень часто каталась в тейпе, чтобы как-то поддерживать сустав, чтобы меньше беспокоил. Как потом выяснилось, травма была, мягко говоря, старая, с 2017 года. То есть в 2017 году я получила травму на льду, это был перелом ноги. Я после него восстанавливалась и, как оказалось, именно в тот момент травмировала колено. И залечив перелом, никто даже не знал о том, что колено вообще травмировано. Вот с этой травмой я дальше каталась.

Не скажу, что я постоянно преодолевала какую-то ужасную боль, что это меня прямо настолько беспокоило. Просто были моменты, когда практически не волновало, когда-то усугублялось. Когда чуть-чуть усугублялась травма, тренеры обо всем знали. Мы как-то снижали нагрузки, тейпами поддерживали колено, делали обследования, но было сложно понять, что именно, какая травма. И в принципе лечить ее как-то, кроме операции, оказалось невозможно. И после Олимпиады другие варианты тоже пробовались, но это (операция) был единственный выход.

Приходилось иногда какие-то позиции во вращениях убирать, потому что коленка чуть-чуть не до конца сгибалась. Когда травма усугублялась, было тяжело, в перелетах беспокоила. Но честно могу сказать, это вообще не было для меня когда-то прямо главной проблемой, и всегда голова чем другим была занята.

И на самом деле мне очень даже повезло, что, несмотря на то, что такая старая травма до Олимпийских игр меня беспокоила ровно настолько, что я могла с этим справляться и как-то это все совмещать с рабочим графиком. И мне кажется, даже не было таких моментов, что я именно из-за колена пропускала тренировки. То есть всегда удавалось как-то внутри нашего тренировочного графика все как-то уладить, — сказала Щербакова в интервью балерине и блогеру Марии Хоревой для проекта «Встречи с замечательными людьми» в VK.