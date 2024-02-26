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19:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Щербакову назвали «дочерью Дракулы» из-за новых фото

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Анна Щербакова поделилась серией фотографий в готическом стиле, одевшись во все черное.

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Анна Щербакова поделилась снимками в своем телеграм-канале. На них спортсменка позирует в вечернее время на фоне кирпичной стены с подсветкой. Щербакова не стала подписывать снимки, ограничившись черным сердечком-эмодзи.

Подписчикам понравился образ Анна:

  • «Выглядишь как представитель какой-то тайной организации, которая ворочает делами мирового значения»;


  • «Прямо как из сериала какого-то»;

  • «Та самая красивая дочь Дракулы из мульта монстры на каникулах. Дзинь»;

  • «Мафиози»;

  • «Готка-красотка»;

  • «Такая элегантная и красивая»;

  • «Изящная».

Анна Щербакова выиграла золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпийских играх в 2022 году, которые прошли в Пекине.

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Щербакову назвали «дочерью Дракулы» из-за новых фото
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