Щербакову назвали «дочерью Дракулы» из-за новых фото
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Анна Щербакова поделилась серией фотографий в готическом стиле, одевшись во все черное.
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Анна Щербакова поделилась серией фотографий в готическом стиле, одевшись во все черное.
Анна Щербакова поделилась снимками в своем телеграм-канале. На них спортсменка позирует в вечернее время на фоне кирпичной стены с подсветкой. Щербакова не стала подписывать снимки, ограничившись черным сердечком-эмодзи.
Подписчикам понравился образ Анна:
«Прямо как из сериала какого-то»;
«Та самая красивая дочь Дракулы из мульта монстры на каникулах. Дзинь»;
«Мафиози»;
«Готка-красотка»;
«Такая элегантная и красивая»;
«Изящная».
Анна Щербакова выиграла золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпийских играх в 2022 году, которые прошли в Пекине.