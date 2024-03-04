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15:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Валиева рассказала, что примет участие в ледовом шоу в Китае

Российская фигуристка Камила Валиева, дисквалифицированная на четыре года за нарушения антидопинговых правил рассказала, что будет участвовать в ледовом шоу в Китае.

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Источник: РИА "Новости"

Шоу еще находится в процессе разработки.

«Мы сейчас разрабатываем очень интересное шоу в Китае. Нескромно скажу, что роль главной героини на льду катать буду я, а все остальное действо будет происходить вокруг меня. Будут потрясающие танцоры, артисты, музыканты, все это будет на сцене. Готовим очень масштабное действие, надеюсь, у нас все получится и будет интересно.

Будет ли шоу только в Китае? Нет», — приводит слова Валиевой ТАСС.

Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения 17‑летней россиянки отсчитывается с 25 декабря 2021 года, ее результаты с этой даты аннулированы. В пробе спортсменки был найден запрещенный триметазидин.

 Валиева рассказала, что примет участие в ледовом шоу в Китае
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