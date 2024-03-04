Валиева рассказала, что примет участие в ледовом шоу в Китае
Российская фигуристка Камила Валиева, дисквалифицированная на четыре года за нарушения антидопинговых правил рассказала, что будет участвовать в ледовом шоу в Китае.
Российская фигуристка Камила Валиева, дисквалифицированная на четыре года за нарушения антидопинговых правил рассказала, что будет участвовать в ледовом шоу в Китае.
Шоу еще находится в процессе разработки.
«Мы сейчас разрабатываем очень интересное шоу в Китае. Нескромно скажу, что роль главной героини на льду катать буду я, а все остальное действо будет происходить вокруг меня. Будут потрясающие танцоры, артисты, музыканты, все это будет на сцене. Готовим очень масштабное действие, надеюсь, у нас все получится и будет интересно.
Будет ли шоу только в Китае? Нет», — приводит слова Валиевой ТАСС.
Напомним, 29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения 17‑летней россиянки отсчитывается с 25 декабря 2021 года, ее результаты с этой даты аннулированы. В пробе спортсменки был найден запрещенный триметазидин.