Косторная сообщила, что вернулась к тренировкам после операции
Чемпионка Европы в женском одиночном катании, фигуристка Алена Косторная сообщила, что приступила к тренировкам после операции на плече.
Чемпионка Европы в женском одиночном катании, фигуристка Алена Косторная сообщила, что приступила к тренировкам после операции на плече.
Из-за проблем с плечом, которые беспокоили Косторную на протяжении всего сезона, она не сумела выступить на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске. Фигуристка перенесла операцию на плече в феврале.
«С сегодняшнего дня мне можно не носить фиксатор. Поэтому я выхожу на лед и начинаю минимальные тренировки. А так же мы с Гошей приступим к постановке программы на новый сезон», — написала Косторная в телеграм-канале.
В 2020 году Косторная стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при в одиночном катании. Из-за проблем с рукой и операции на бедре фигуристка пропустила вторую половину сезона-2021/22 и весь сезон-2022/23.
В 2022 году Косторная перешла в парное катание, где выступает вместе со своим супругом Георгием Куницей. На чемпионате России, прошедшем в Челябинске, в соревнованиях спортивных пар они заняли предпоследнее, девятое место.