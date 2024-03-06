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12:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Косторная сообщила, что вернулась к тренировкам после операции

Чемпионка Европы в женском одиночном катании, фигуристка Алена Косторная сообщила, что приступила к тренировкам после операции на плече.

Источник: Соцсети

Из-за проблем с плечом, которые беспокоили Косторную на протяжении всего сезона, она не сумела выступить на Спартакиаде сильнейших в Магнитогорске. Фигуристка перенесла операцию на плече в феврале.

«С сегодняшнего дня мне можно не носить фиксатор. Поэтому я выхожу на лед и начинаю минимальные тренировки. А так же мы с Гошей приступим к постановке программы на новый сезон», — написала Косторная в телеграм-канале.

В 2020 году Косторная стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при в одиночном катании. Из-за проблем с рукой и операции на бедре фигуристка пропустила вторую половину сезона-2021/22 и весь сезон-2022/23.

В 2022 году Косторная перешла в парное катание, где выступает вместе со своим супругом Георгием Куницей. На чемпионате России, прошедшем в Челябинске, в соревнованиях спортивных пар они заняли предпоследнее, девятое место.

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