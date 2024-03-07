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16:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Туктамышева рассказала о планах после взятой паузы в карьере

Чемпионка мира и Европы, фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о планах на ближайшие пару лет.

Источник: Чемпионат.com

В октябре прошлого года Туктамышева заявила, что берет паузу в карьере и не будет выступать на официальных соревнованиях в сезоне-2023/24, спортсменка сосредоточится на участии в ледовых шоу и иных проектах. Однако, уже в январе фигуристка выступила на чемпионате России по прыжкам.

Также Туктамышева была капитаном одной из команда на Кубке Первого канала по фигурному катанию, который прошел в Санкт-Петербурге 2 и 3 марта. Ее команда «красных» заняла второе место и выиграла 8,5 млн рублей.

— Ты недавно объявила о паузе в профессиональной карьере и что будешь двигаться в медийную сферу. Тебе нравится чем сейчас занимаешься?

— Пока не жалуюсь, я так и планировала, так и думала что будет. Мне не может нравиться сразу то, где я не профессионал, надо учиться, чтобы понравилось.

— Чем планируешь заниматься в ближайшие пару лет и в каком направлении развиваться?

— Пока что вот в этом. Комментирование, буду учиться задавать правильные вопросы, нужно поставить грамотную речь. Если будет что-то глобальное, мне в голову что-нибудь взбредет, могу сделать что-то интересное. Или неинтересное, — сказала Туктамышева в выпуске шоу Евгении Медведевой «БеС комментариев».

27-летняя Елизавета Туктамышева выиграла чемпионат мира и Европы в 2015 году в одиночном катании.

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