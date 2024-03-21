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15:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Ученица Плющенко сделала каскады с трикселем и четверным: видео

12-летняя Елена Костылева, считающаяся одной из талантливейших фигуристок России, поделилась видео с тренировки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Елена Костылева показала, как исполнила каскад тройной аксель — тройной тулуп, затем прыгнула четверной сальхов в связке с двойным акселем и в завершение продемонстрировала одиночный четверной сальхов.

«Блестяще», — прокомментировал Плющенко за кадром.

Костылева является двукратной чемпионкой первенства России по младшему возрасту, Елена в марте 2024 года перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ранее 12-летняя фигуристка тренировалась у Игоря Лютикова.

«Леночкa, добро пожаловать в наш клуб “Ангелы Плющенко”. Я тебя давно ждал», — написал Плющенко в соцсетях.

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