Ученица Плющенко сделала каскады с трикселем и четверным: видео
12-летняя Елена Костылева, считающаяся одной из талантливейших фигуристок России, поделилась видео с тренировки.
12-летняя Елена Костылева, считающаяся одной из талантливейших фигуристок России, поделилась видео с тренировки.
Елена Костылева показала, как исполнила каскад тройной аксель — тройной тулуп, затем прыгнула четверной сальхов в связке с двойным акселем и в завершение продемонстрировала одиночный четверной сальхов.
«Блестяще», — прокомментировал Плющенко за кадром.
Костылева является двукратной чемпионкой первенства России по младшему возрасту, Елена в марте 2024 года перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ранее 12-летняя фигуристка тренировалась у Игоря Лютикова.
«Леночкa, добро пожаловать в наш клуб “Ангелы Плющенко”. Я тебя давно ждал», — написал Плющенко в соцсетях.