Ученица Плющенко сделала каскады с трикселем и четверным: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456240856" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Елена Костылева показала, как исполнила каскад тройной аксель — тройной тулуп, затем прыгнула четверной сальхов в связке с двойным акселем и в завершение продемонстрировала одиночный четверной сальхов.

«Блестяще», — прокомментировал Плющенко за кадром.

Костылева является двукратной чемпионкой первенства России по младшему возрасту, Елена в марте 2024 года перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ранее 12-летняя фигуристка тренировалась у Игоря Лютикова.