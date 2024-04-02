Глава МОК в беседе с пранкерами высказался о деле Валиевой

«Я слышал о ситуации вокруг Валиевой, для меня это ужасно. Российское правительство начало ее защищать с момента начала расследования обвинений. Кажется, это неправильно, потому что даже глава государства сказал, что она невиновна.



И даже после того, как сейчас есть решение суда по этому делу, российское правительство оказало ей особый прием, особую честь. Они заявили, что поддерживают ее, и что этот вердикт суда неправильный и предвзятый. Действительно ужасно, что там происходит», — сказал Томас Бах.