Глава МОК в беседе с пранкерами высказался о деле Валиевой
Президент МОК Томас Бах в разговоре с пранкерами высказался о допинговом деле Валиевой.
Президент МОК Томас Бах в разговоре с пранкерами высказался о допинговом деле Валиевой.
Бах поговорил с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые разговаривали с ним от имени «африканского чиновника».
«Я слышал о ситуации вокруг Валиевой, для меня это ужасно. Российское правительство начало ее защищать с момента начала расследования обвинений. Кажется, это неправильно, потому что даже глава государства сказал, что она невиновна.
И даже после того, как сейчас есть решение суда по этому делу, российское правительство оказало ей особый прием, особую честь. Они заявили, что поддерживают ее, и что этот вердикт суда неправильный и предвзятый. Действительно ужасно, что там происходит», — сказал Томас Бах.
В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд объявил о четырехлетней дисквалификации Камилы Валиевой. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, она сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат. О том, что в ней были обнаружены следы запрещенного препарата, стало известно после окончания командного турнира на Олимпийских играх-2022, где сборная России завоевала золото. Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается 25 декабря 2021 года. Она сможет вернуться к соревнованиям не раньше 24 декабря 2025 года.