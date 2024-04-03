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10:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Алине Загитовой сделал массаж грузинский фигурист: видео

Олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова поделилась видеороликом, на котором грузинский фигурист Морис Квителашвили сделал ей массаж ног.

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Загитова и Квителашвили находятся на гастролях шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Команда ехала в автобусе на очередное выступление в Барнаул.

«Очень классный массаж, спасибо, Морис» — сказала Загитова.

Квителашвили ранее выступал за Россию и тренировался, в том числе у Тутберидзе. В 2016 году он сменил спортивное гражданство на грузинское, а спустя четыре года стал бронзовым призером Чемпионата Европы. 29-летний фигурист объявил о завершении карьеры в 2023 году.

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