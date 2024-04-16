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12:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Загитова рассказала, что сдала последнюю сессию в ВУЗе: видео

Олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова рассказала, что сдала все зачеты и экзамены в университете, где учится на факультете «Журналистики».

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В августе 2020 года Загитова поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по направлению «Журналистика», ее профиль — «Продюсирование и культурная политика». Сейчас спортсменка учится на четвертом курсе.

«Ну что, ребята! Вы можете меня поздравить — все зачеты сданы, все экзамены сданы. Осталось только сдать госы и дипломную работу. Чуть-чуть осталось! Но, а я побежала уже в аэропорт, потому что скоро у меня вылет во Владивосток», — рассказала Загитова на видео в телеграм-канале.

21-летняя Загитова единственная в истории России фигуристка, завоевавшая все титулы в одиночном фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана в 2018 году, также выиграла чемпионат мира в 2019 году, чемпионат Европы годом ранее и финал Гран-при в 2017 году.

Алина Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года и с тех пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении в качестве корреспондента и ведущей.

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