Загитова рассказала, что сдала последнюю сессию в ВУЗе: видео
Олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова рассказала, что сдала все зачеты и экзамены в университете, где учится на факультете «Журналистики».
Олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова рассказала, что сдала все зачеты и экзамены в университете, где учится на факультете «Журналистики».
В августе 2020 года Загитова поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по направлению «Журналистика», ее профиль — «Продюсирование и культурная политика». Сейчас спортсменка учится на четвертом курсе.
«Ну что, ребята! Вы можете меня поздравить — все зачеты сданы, все экзамены сданы. Осталось только сдать госы и дипломную работу. Чуть-чуть осталось! Но, а я побежала уже в аэропорт, потому что скоро у меня вылет во Владивосток», — рассказала Загитова на видео в телеграм-канале.
21-летняя Загитова единственная в истории России фигуристка, завоевавшая все титулы в одиночном фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана в 2018 году, также выиграла чемпионат мира в 2019 году, чемпионат Европы годом ранее и финал Гран-при в 2017 году.
Алина Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года и с тех пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении в качестве корреспондента и ведущей.