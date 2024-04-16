Загитова рассказала, что сдала последнюю сессию в ВУЗе: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=84b4de05d005b83c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241181" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В августе 2020 года Загитова поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по направлению «Журналистика», ее профиль — «Продюсирование и культурная политика». Сейчас спортсменка учится на четвертом курсе.

«Ну что, ребята! Вы можете меня поздравить — все зачеты сданы, все экзамены сданы. Осталось только сдать госы и дипломную работу. Чуть-чуть осталось! Но, а я побежала уже в аэропорт, потому что скоро у меня вылет во Владивосток», — рассказала Загитова на видео в телеграм-канале.

21-летняя Загитова единственная в истории России фигуристка, завоевавшая все титулы в одиночном фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана в 2018 году, также выиграла чемпионат мира в 2019 году, чемпионат Европы годом ранее и финал Гран-при в 2017 году.