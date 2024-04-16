Лучший фигурист мира сделал совместное фото с Овечкиным

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=63d37a8c1a12832d&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241184" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

19-летний фигурист посетил домашний матч «Вашингтона», в котором «столичные» одержали важнейшую победу над «Бостоном» (2:0). Малинин сидел на трибунах в свитере Овечкина. Во время одного из тайм-аутов на арене показали видео с прокатами фигуриста с победного для него чемпионата мира, который прошел в минувшем месяце в Монреале.

После игры Малинин встретился с Овечкиным и сделал с ним совместное фото.

Малинин родился в пригороде Вашингтона в семье российских фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, представлявших на международном уровне Узбекистан. На чемпионате мира в Монреале Малинин впервые завоевал золото в одиночном катании. В произвольной программе фигурист исполнил шесть четверных прыжков, включая четверной аксель. За свое выступление он получил 227,79 балла, что стало новым мировым рекордом.