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14:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Лучший фигурист мира сделал совместное фото с Овечкиным

Чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин сделал совместное фото с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.

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19-летний фигурист посетил домашний матч «Вашингтона», в котором «столичные» одержали важнейшую победу над «Бостоном» (2:0). Малинин сидел на трибунах в свитере Овечкина. Во время одного из тайм-аутов на арене показали видео с прокатами фигуриста с победного для него чемпионата мира, который прошел в минувшем месяце в Монреале.

После игры Малинин встретился с Овечкиным и сделал с ним совместное фото.

Малинин родился в пригороде Вашингтона в семье российских фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, представлявших на международном уровне Узбекистан. На чемпионате мира в Монреале Малинин впервые завоевал золото в одиночном катании. В произвольной программе фигурист исполнил шесть четверных прыжков, включая четверной аксель. За свое выступление он получил 227,79 балла, что стало новым мировым рекордом.

Илья Малинин уверенно возглавляет мировой рейтинг фигуристов Международного союза конькобежцев (ISU).

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