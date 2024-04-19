Алине Загитовой делают восстановительный массаж: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9d5cdf92e0fbba2c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241214" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Загитова участвует в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». 19 апреля фигуристы выступили с показательными номерами в Хабаровске.

Несколько дней назад спортсменка рассказала, что закрыла последнюю сессию в ВУЗе. В августе 2020 года Загитова поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по направлению «Журналистика», ее профиль — «Продюсирование и культурная политика». Сейчас спортсменка учится на четвертом курсе.

21-летняя Загитова единственная в истории России фигуристка, завоевавшая все титулы в одиночном фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана в 2018 году, также выиграла чемпионат мира в 2019 году, чемпионат Европы годом ранее и финал Гран-при в 2017 году.

Алина Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года и с тех пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении в качестве корреспондента и ведущей.