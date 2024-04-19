Алине Загитовой делают восстановительный массаж: видео
Олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова показала, как ей делают восстановительный массаж.
Олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова показала, как ей делают восстановительный массаж.
Загитова участвует в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». 19 апреля фигуристы выступили с показательными номерами в Хабаровске.
Несколько дней назад спортсменка рассказала, что закрыла последнюю сессию в ВУЗе. В августе 2020 года Загитова поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по направлению «Журналистика», ее профиль — «Продюсирование и культурная политика». Сейчас спортсменка учится на четвертом курсе.
21-летняя Загитова единственная в истории России фигуристка, завоевавшая все титулы в одиночном фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана в 2018 году, также выиграла чемпионат мира в 2019 году, чемпионат Европы годом ранее и финал Гран-при в 2017 году.
Алина Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года и с тех пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении в качестве корреспондента и ведущей.
Ранее стало известно, что летом 2024 года в Казани начнется строительство школы фигурного катания Алины Загитовой. Проект планируется реализовать в течение лета. Олимпийская чемпионка будет выполнять в учреждении функции менеджера.