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12:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Алине Загитовой делают восстановительный массаж: видео

Олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова показала, как ей делают восстановительный массаж.

Во время загрузки произошла ошибка.

Загитова участвует в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». 19 апреля фигуристы выступили с показательными номерами в Хабаровске.

Несколько дней назад спортсменка рассказала, что закрыла последнюю сессию в ВУЗе. В августе 2020 года Загитова поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по направлению «Журналистика», ее профиль — «Продюсирование и культурная политика». Сейчас спортсменка учится на четвертом курсе.

21-летняя Загитова единственная в истории России фигуристка, завоевавшая все титулы в одиночном фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана в 2018 году, также выиграла чемпионат мира в 2019 году, чемпионат Европы годом ранее и финал Гран-при в 2017 году.

Алина Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года и с тех пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении в качестве корреспондента и ведущей.

Ранее стало известно, что летом 2024 года в Казани начнется строительство школы фигурного катания Алины Загитовой. Проект планируется реализовать в течение лета. Олимпийская чемпионка будет выполнять в учреждении функции менеджера.

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