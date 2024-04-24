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11:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Глава РУСАДА: Можем научить другие страны, как организовать допинг-контроль

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова высказалась о нападках со стороны главы WADA.

Источник: РИА "Новости"

— Глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька уже не раз заявлял с высоких трибун, что продолжает сомневаться в антидопинговой системе в России. В то время как аудит WADA, прошедший в сентябре 2021 года, показал, что РУСАДА полностью независимо в своей операционной деятельности. Так почему же глава WADA в очередной раз наезжает на нашу антидопинговую систему?

— На этот вопрос я не смогу ответить, это у него самого надо спросить. За то время, что я работаю в РУСАДА, мы не получили ни одного замечания по организации процесса тестирования спортсменов и отбора проб. Некоторые моменты, связанные с тестированием, в РУСАДА контролируются еще более жестко, чем в других странах. Мы сейчас стали примером и можем научить другие страны, как должна быть организована антидопинговая деятельность.

Мы максимально открыты, ежемесячно направляем всю необходимую информацию в WADA, отвечаем на любой, на самый маленький вопрос, касающийся деталей нашей деятельности. Мы уже прошли аудит. Да, он был в онлайн-формате, но я искренне не понимаю, в чем заключается проблема в проведении аудита очного, потому что к нам приезжают представители других стран, участвуют в наших мероприятиях, никаких вопросов нет. Я уверена, что наши компетентные органы, которые отвечают за безопасность, смогут нам помочь.

Если заочного аудита недостаточно, то мы и очный готовы пройти. Например, мы можем поехать в ту же Турцию, где проведем переговоры и посмотрим еще раз в глаза всем не доверяющим нам чиновникам. И еще раз расскажем про то, как мы работаем. Я уверена в своем коллективе, уверена в нашей работе. Мы добиваемся поставленных целей, мы совершенствуемся.

— Но определенное чувство обиды на Баньку, не раз делавшего обидные для российской антидопинговой системы заявления, есть?

— Да, есть, мы работаем открыто, находимся в постоянном диалоге, отвечаем на каждый вопрос WADA. Каждый мой сотрудник, я думаю, испытывает чувство обиды за ту огромную работу, которая проводится небольшим штатом сотрудников с небольшими зарплатами, отвечающим за такое серьезное направление, где любой неправильный шаг может привести к тяжелым последствиям для российского спорта, — приводит слова Логиновой ТАСС.

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