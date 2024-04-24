Глава РУСАДА: Можем научить другие страны, как организовать допинг-контроль

— На этот вопрос я не смогу ответить, это у него самого надо спросить. За то время, что я работаю в РУСАДА, мы не получили ни одного замечания по организации процесса тестирования спортсменов и отбора проб. Некоторые моменты, связанные с тестированием, в РУСАДА контролируются еще более жестко, чем в других странах. Мы сейчас стали примером и можем научить другие страны, как должна быть организована антидопинговая деятельность.



Мы максимально открыты, ежемесячно направляем всю необходимую информацию в WADA, отвечаем на любой, на самый маленький вопрос, касающийся деталей нашей деятельности. Мы уже прошли аудит. Да, он был в онлайн-формате, но я искренне не понимаю, в чем заключается проблема в проведении аудита очного, потому что к нам приезжают представители других стран, участвуют в наших мероприятиях, никаких вопросов нет. Я уверена, что наши компетентные органы, которые отвечают за безопасность, смогут нам помочь.



Если заочного аудита недостаточно, то мы и очный готовы пройти. Например, мы можем поехать в ту же Турцию, где проведем переговоры и посмотрим еще раз в глаза всем не доверяющим нам чиновникам. И еще раз расскажем про то, как мы работаем. Я уверена в своем коллективе, уверена в нашей работе. Мы добиваемся поставленных целей, мы совершенствуемся.