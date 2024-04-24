Глава РУСАДА: дело Валиевой — урок для всех юных спортсменов
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова призвала юных спортсменов сделать правильные выводы из истории с фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом сообщает ТАСС.
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова призвала юных спортсменов сделать правильные выводы из истории с фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом сообщает ТАСС.
«Изучение последствий этого резонансного дела продолжается и сейчас. Я же хочу сказать, что мы очень строго следим за тем, чтобы отстранённые спортсмены соблюдали условия нахождения в дисквалификации. И это дело точно так же находится под нашим вниманием, и мы следим за тем, что происходит. Спортсменка, я думаю, делает совершенно правильный шаг, обращаясь за консультацией к нам. Мы находимся в диалоге по вопросу, что в период дисквалификации допускается делать, а что нет. Это пример абсолютно адекватного взаимодействия между РУСАДА.
Этот случай вызвал много внимания и, к сожалению, привел к таким печальным последствиям. Но он должен стать уроком и посылом всем тем, кто начинает заниматься спортом в юном возрасте. О том, что необходимо очень внимательно относиться не только к посещению уроков чистого спорта, но также очень внимательно следить за всем, что происходит вокруг тебя», — сказала Логинова.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.
После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Из-за дисквалификации 17-летней фигуристке также запрещено тренироваться в группе Тутберидзе.