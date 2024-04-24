Фигуристка: Муж запретил участие в «Ледниковом периоде», назвав его алкопорнотуром

Продюсером и одним из главных постановщиком в шоу является серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

— Вы не участвовали в «Ледниковом периоде». А хотелось?

— Очень хотела. Если помню, то Авербух пригласил меня в самый первый «Ледниковый период», но тогда я была еще замужем за Коньковым, а ему эта история не понравилась. Он сказал: «В этот алкопорнотур я тебя не отпущу!».

— Что его так смутило, если шоу было лишь на стадии запуска?

— Но он же знает наших фигуристов. На первом «Ледниковом периоде» все развелись, потом помирились и так далее. Было понятно, что там происходит, — приводит слова Обласовой «Чемпионат».

Обласова стала первой российской фигуристкой, выигравшей юниорский чемпионат мира в одиночном катании в XXI веке — это произошло в 2001 году. Она была замужем за хоккеистом Сергеем Коньковым.

Шоу «Ледниковый период» — спортивно-развлекательное телевизионное состязание нескольких пар по фигурному катанию. Один из партнеров в каждой паре — известный представитель российского театра, спорта, балета, эстрады, кино или телевидения, далекий от этого вида спорта, а другой, напротив, является титулованным профессионалом в спортивных танцах на льду или одиночном фигурном катании.

Мастерство соревнующихся дуэтов оценивают пятеро судей во главе с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой. Оценки выставляются по шестибалльной системе так же, как и на реальных соревнованиях по фигурному катанию до 2005 года — за технику и артистизм.