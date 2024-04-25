Сарик Андреасян снимет художественный фильм о Романе Костомарове

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Режиссер Сарик Андреасян сообщил, что снимет художественный фильм об олимпийском чемпионе Романе Костомарове, который в 2023 году пережил ампутацию обеих стоп и кистей рук.

«Для меня и нашей команды большая честь, что именно нам Роман доверил снимать художественное кино о его жизни, творческом пути и преодолении. Уверен, что у нас получится великолепное “чемпионское” кино при непосредственном участии Романа и его близких», — написал Андреасян.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован с пневмонией. На фоне осложнений у фигуриста возник некроз тканей, из-за чего он перенес частичную ампутацию конечностей, а затем прошел через процедуру протезирования. В декабре Костомаров вышел на лед в дуэте с Татьяной Навкой на шоу Ильи Авербуха. Пара исполнила программу «Кармен» — с этим произвольным танцем они победили на Олимпиаде 2006 года в Турине. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

39-летний Андреасян — российский режиссер, который снял более 20 художественных фильмов и сериалов, среди которых «Служебный роман. Наше время», «Мамы», «Тот ещё Карлосон!», «Что творят мужчины!», «Беременный», «Чикатило», «Непрощенный» и «На солнце, вдоль рядов кукурузы».