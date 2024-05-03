Александр Жулин раскрыл заработки российских фигуристов

«Сейчас я скажу, что российские фигуристы практически ничего не потеряли, потому что федерация, во-первых, очень здорово поддерживает, придумали вот эти соревнования всякие, Кубок Первого канала, Кубок Вызова, и там очень приличные призовые стали платить.



Сколько это в деньгах? Есть ли миллион рублей? Даже больше. Не все старты так хорошо оплачиваются, но, в принципе, я говорю, грех жаловаться, потому что во времена, которые сейчас у нас происходят, в принципе, конечно, деньги уходят из спорта, из многих видов спорта. Фигурное катание, я считаю, нам грех жаловаться, потому что, ну, мы всегда на виду, мы на Первом канале, у нас хорошая посещаемость, поэтому нам платят, я не буду жаловаться. Но с футболом не соизмеримо», — сказал Жулин в интервью на YouTube-канале «Это футбол, брат!».