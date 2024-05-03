Жулин: На показательных выступлениях фигуристы катаются полупьяные

На YouTube-канале «Это футбол, брат!» Александр Жулин заявил, что фигуристы после завершения соревнований перестают соблюдать режим, что сказывается на качестве показательных выступлений.

«И вот прям в день чемпионата мира, в день произвольной программы, люди закупаются. Соревнования заканчиваются, и после произвольной программы идет отрыв просто. Почему на показательных все катаются, извините за выражение, как куски говна? Вот там полупьяные все выступают», — сказал Жулин.