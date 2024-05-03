Жулин: На показательных выступлениях фигуристы катаются полупьяные
Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал о том, что мешает качественному прокату спортсменов на показательных выступлениях.
Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал о том, что мешает качественному прокату спортсменов на показательных выступлениях.
На YouTube-канале «Это футбол, брат!» Александр Жулин заявил, что фигуристы после завершения соревнований перестают соблюдать режим, что сказывается на качестве показательных выступлений.
«И вот прям в день чемпионата мира, в день произвольной программы, люди закупаются. Соревнования заканчиваются, и после произвольной программы идет отрыв просто. Почему на показательных все катаются, извините за выражение, как куски говна? Вот там полупьяные все выступают», — сказал Жулин.
Жулин вместе с Майей Усовой стал серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, а также чемпионом мира и Европы в танцах на льду. После завершения карьеры работает тренером, в том числе привел к олимпийскому золоту 2006 года Татьяну Навку и Романа Костомарова. Также Жулин работал с Еленой Ильиных и Никитой Кацалаповым, Екатериной Бобровой и Дмитрием Соловьевым, Анастасией Гребенкиной и Вазгеном Азрояном, французами Натали Пешала и Фабяном Бурза и многими другими.