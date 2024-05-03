Сбежавший в США фигурист признался, что скучает по России

Иван Десятов выступал в танцах на льду за Россию. Сезон-2021/22 Десятов с партнершей Екатериной Андреевой провели под флагом Белоруссии. С сезона-2023/24 фигурист выступает за США в паре с Изабеллой Флорес.

«Можно адаптироваться, изучить культуру, язык. Но друзей найти сложно. Я очень скучаю по своим друзьям из Москвы. Но я познакомился со многими русскоязычными людьми, переехавшими в США за прошедший год-два, после начала СВО. Большинство из них украинцы, но в этом нет проблемы, здесь все культуры великие, и это никак не связано с политикой», — приводит слова Десятова портал A Divine Sport.