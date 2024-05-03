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21:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Сбежавший в США фигурист признался, что скучает по России

Иван Десятов рассказал о своей адаптации в США.

Источник: Соцсети

Иван Десятов выступал в танцах на льду за Россию. Сезон-2021/22 Десятов с партнершей Екатериной Андреевой провели под флагом Белоруссии. С сезона-2023/24 фигурист выступает за США в паре с Изабеллой Флорес.

«Можно адаптироваться, изучить культуру, язык. Но друзей найти сложно. Я очень скучаю по своим друзьям из Москвы. Но я познакомился со многими русскоязычными людьми, переехавшими в США за прошедший год-два, после начала СВО. Большинство из них украинцы, но в этом нет проблемы, здесь все культуры великие, и это никак не связано с политикой», — приводит слова Десятова портал A Divine Sport.

Ивану Десятову 23 года. Десятов и Флорес заняли седьмое место на последнем чемпионате США. В паре с Андреевой Десятов занял четвертое место на первенстве России 2021 года. Сейчас Екатерина Андреева выступает за Беларусь в паре с Дмитрием Блиновым. В 2023 году пара стала победительницей чемпионата Беларуси.

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