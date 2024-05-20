Фигуристка Косторная рассказала о занятиях балетом
Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о сложности занятий балетом. Об этом сообщает Sport24.
Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о сложности занятий балетом. Об этом сообщает Sport24.
20-летняя фигуристка вместе со своим супругом и партнером по парному катанию Георгием Куницей участвует в ледовом шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро», где исполняет роль черного лебедя. В нем она катается на коньках и танцует на пуантах.
«Это очень-очень сложно. И требует больших жертв. Но ребята из балета меня очень поддерживают. Говорят: “Молодец, круто”. Но, когда я смотрю видео, мне все время не нравится. Но я приложу все усилия, чтобы к зимним шоу выглядеть на пуантах максимально достойно», — сказала Косторная.
Ранее фигуристка заявляла о намерении достигнуть в балете полупрофессионального уровня.
В 2020 году Косторная стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при в одиночном катании. Из-за проблем с рукой и операции на бедре фигуристка пропустила вторую половину сезона-2021/22 и весь сезон-2022/23.
В прошлому году Косторная перешла в парное катание и теперь выступает вместе со своим супругом Георгием Куницей. На чемпионате России в соревнованиях спортивных пар они заняли предпоследнее, девятое место. В феврале фигуристка досрочно завершила сезон из-за операции на плече.