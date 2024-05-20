Фигуристка Косторная рассказала о занятиях балетом

20-летняя фигуристка вместе со своим супругом и партнером по парному катанию Георгием Куницей участвует в ледовом шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро», где исполняет роль черного лебедя. В нем она катается на коньках и танцует на пуантах.

«Это очень-очень сложно. И требует больших жертв. Но ребята из балета меня очень поддерживают. Говорят: “Молодец, круто”. Но, когда я смотрю видео, мне все время не нравится. Но я приложу все усилия, чтобы к зимним шоу выглядеть на пуантах максимально достойно», — сказала Косторная.

Ранее фигуристка заявляла о намерении достигнуть в балете полупрофессионального уровня.

В 2020 году Косторная стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при в одиночном катании. Из-за проблем с рукой и операции на бедре фигуристка пропустила вторую половину сезона-2021/22 и весь сезон-2022/23.