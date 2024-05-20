Текущие события
Футбол. Первая лига
12:00
СКА-Хабаровск
Алания
Футбол. Первая лига
17:00
Тюмень
КАМАЗ
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Великобритания
Норвегия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Швеция
Франция
Футбол. Первая лига
17:45
Арсенал
Акрон
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
Ленинградец
Футбол. Первая лига
18:00
Кубань
Химки
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
Волгарь
Футбол. Зарубежный
19:30
Салернитана
Верона
Футбол. Первая лига
19:30
Торпедо
Шинник
Футбол. Премьер-лига
20:00
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Финляндия
Дания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:20
Казахстан
Польша
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Ювентус
Все события
12:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Фигуристка Косторная рассказала о занятиях балетом

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о сложности занятий балетом. Об этом сообщает Sport24.

Источник: РИА "Новости"

20-летняя фигуристка вместе со своим супругом и партнером по парному катанию Георгием Куницей участвует в ледовом шоу Евгения Плющенко «Лебединое озеро», где исполняет роль черного лебедя. В нем она катается на коньках и танцует на пуантах.

«Это очень-очень сложно. И требует больших жертв. Но ребята из балета меня очень поддерживают. Говорят: “Молодец, круто”. Но, когда я смотрю видео, мне все время не нравится. Но я приложу все усилия, чтобы к зимним шоу выглядеть на пуантах максимально достойно», — сказала Косторная.

Ранее фигуристка заявляла о намерении достигнуть в балете полупрофессионального уровня.

В 2020 году Косторная стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при в одиночном катании. Из-за проблем с рукой и операции на бедре фигуристка пропустила вторую половину сезона-2021/22 и весь сезон-2022/23.

В прошлому году Косторная перешла в парное катание и теперь выступает вместе со своим супругом Георгием Куницей. На чемпионате России в соревнованиях спортивных пар они заняли предпоследнее, девятое место. В феврале фигуристка досрочно завершила сезон из-за операции на плече.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь