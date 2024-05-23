Камила Валиева объявила о начале музыкальной карьеры

Валиева появилась на ковровой дорожке вместе популярным блогером Алексеем Авдеевым, известным под псевдонимом Youungeer. В разговоре с журналистами они рассказали, что ведут работу над совместным треком.

«Короче, скоро услышите, он уже есть, и в нем секретная формула успеха», — сказал Авдеев.

«Пока он на стадии разработки», — подтвердила Валиева.

В марте этого года сообщалось, что Валиева выпустит совместный трек с певицей Mia Boyka, однако его релиз так и не состоялся.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.

После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Из-за дисквалификации фигуристке запрещено тренироваться в группе Тутберидзе, участвовать в показательных выступлениях и других подобных мероприятиях.