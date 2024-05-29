Загитова рассказала, что сдала государственный экзамен в университете
Олимпийская чемпионка Алина Загитова сообщила, что сдала государственный экзамен в университете.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова сообщила, что сдала государственный экзамен в университете.
22-летняя Алина Загитова учится на четвертом курсе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) на факультете журналистики по программе «Продюсирование и культурная политика».
«Друзья, всем привет! Я сдала! У меня такой большой стресс сейчас был, и все еще трясутся руки. Мне попался билет “Стриминговые платформы и информационные агентства”. Поставлю в рамочку, будет висеть на память о государственных экзаменах.
Хочу сказать всем тем, кто в меня верил и поддерживал, большое спасибо. И конечно, всем тем, кто в меня не верил, тоже огромное спасибо. Куда же я без вас. Всех люблю, всех целую, всех обнимаю», — сказала Загитова.
Загитова единственная в истории России фигуристка, завоевавшая все титулы в одиночном фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана в 2018 году, также выиграла чемпионат мира в 2019 году, чемпионат Европы годом ранее и финал Гран-при в 2017 году.
Алина Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года и с тех пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении в качестве корреспондента и ведущей.