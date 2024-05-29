Загитова рассказала, что сдала государственный экзамен в университете

«Друзья, всем привет! Я сдала! У меня такой большой стресс сейчас был, и все еще трясутся руки. Мне попался билет “Стриминговые платформы и информационные агентства”. Поставлю в рамочку, будет висеть на память о государственных экзаменах.



Хочу сказать всем тем, кто в меня верил и поддерживал, большое спасибо. И конечно, всем тем, кто в меня не верил, тоже огромное спасибо. Куда же я без вас. Всех люблю, всех целую, всех обнимаю», — сказала Загитова.