Алина Загитова заявила, что хочет стать тренером

Во время Петербургского международного экономического форума Алина Загитова заявила, что намерена попробовать себя в тренерской деятельности после того, как школа ее имени откроется в Казани. По словам министра спорта Татарстана Владимира Леонова, школа имени Загитовой будет открыта в 2025 году.

«Сейчас идет подготовительная работа по созданию школы. Это очень масштабная работа. Благодаря ей я смогу попробовать себя в тренерской деятельности», — сообщила титулованная фигуристка.

Недавно стало известно о том, что Алина Загитова станет послом Игр БРИКС, которые пройдут в Казани с 12 по 24 июня.

Алина Загитова — единственная в истории России фигуристка, завоевавшая все титулы в одиночном фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана в 2018 году, также выиграла чемпионат мира в 2019 году, чемпионат Европы годом ранее и финал Гран-при в 2017 году.