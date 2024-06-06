Алина Загитова заявила, что хочет стать тренером
Олимпийская чемпионка нашла для себя новый вызов.
Олимпийская чемпионка нашла для себя новый вызов.
Во время Петербургского международного экономического форума Алина Загитова заявила, что намерена попробовать себя в тренерской деятельности после того, как школа ее имени откроется в Казани. По словам министра спорта Татарстана Владимира Леонова, школа имени Загитовой будет открыта в 2025 году.
«Сейчас идет подготовительная работа по созданию школы. Это очень масштабная работа. Благодаря ей я смогу попробовать себя в тренерской деятельности», — сообщила титулованная фигуристка.
Недавно стало известно о том, что Алина Загитова станет послом Игр БРИКС, которые пройдут в Казани с 12 по 24 июня.
Алина Загитова — единственная в истории России фигуристка, завоевавшая все титулы в одиночном фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана в 2018 году, также выиграла чемпионат мира в 2019 году, чемпионат Европы годом ранее и финал Гран-при в 2017 году.
Спортсменка объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года и с тех пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении в качестве корреспондента и ведущей.