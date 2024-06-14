В фигурном катании могут внедрить искусственный интеллект в судействе

«Искусственный интеллект — очень интересная тема. Многие люди говорят о внедрении новых передовых технологий, включая искусственный интеллект, для облегчения судейства, особенно в фигурном катании. И мы рассматриваем эту возможность. У искусственного интеллекта огромный потенциал, поэтому мы обсуждали с несколькими технологическими компаниями, как мы можем работать с ними, чтобы внедрить технологию, которая поможет нашим судьям быть более точными, более быстрыми, более гибкими. Поэтому мы рассматриваем это, но это долгосрочный проект, технология готова, но мы продолжим работать над этим. Мы хотим подчеркнуть, что мы смотрим на искусственный интеллект и будущие перспективные технологии, но мы также воспользуемся преимуществами существующих технологий, которые легко доступны.



В этом сезоне мы запускаем новую систему видеорефери с обновленной камерой и аппаратным обеспечением и обновленное программное обеспечение, что предоставит нашим судьям гораздо более четкое изображение, это будет эффективно служить нашим судьям в положительном ключе», — приводит слова Кима ТАСС.