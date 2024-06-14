Стало известно имя бойфренда Щербаковой

Как сообщает Super.ru. Анна Щербакова больше года встречается с футболистом «Пари НН» Максимом Шнапцевым. По данным источника, Анна и Максим познакомились в апреле 2023 года после одной из игр московского «Спартака». В прошлом году пара отправилась на совместный отдых в Дубай, а в 2024 году их заметили вместе в Москве.

«Щербакова и Шнапцев не афишируют свои отношения, а чтобы не вызывать лишних подозрений, даже не подписываются друг на друга в социальных сетях. При этом Максим подтверждает, что у него есть вторая половина, но отказывается комментировать информацию о связи с фигуристкой. В разговоре с корреспондентом Super он мудро заметил: “Личное — не публичное”. Что ж, если пара вместе, то мы только рады!» — говорится в публикации.

Щербакова выиграла Олимпийские игры в 2022 году в Пекине в одиночном катании. Также Анна становилась чемпионкой мира 2021 года и чемпионкой Европы 2022 года. Спортсменка не принимала участия в официальных соревнованиях после Олимпиады, однако не объявляла о завершении профессиональной карьеры. Недавно стало известно о том, что олимпийская чемпионка прекратила сотрудничество с тренерским штабом Этери Тутберидзе.