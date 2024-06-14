Анна Щербакова прекратила сотрудничество с Этери Тутберидзе

«Щербакова давно не тренируется в “Хрустальном”, она занималась лечением, сейчас участвует в шоу. Сотрудничество прекращено, но на примере Александры Трусовой, которая готовилась к шоу Тутберидзе в “Хрустальном”, Анна может в любое время вернуться, для нее двери всегда открыты», — приводит слова источника ТАСС.

В марте Щербакова перенесла операцию на голеностопе. Из-за этого она не принимала участие в туре ледового шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры в 2022 году в Пекине, в одиночном катании.

Ранее 20-летняя спортсменка рассказала, какие успехи считает значимыми до золота Олимпийских игр.

«Самая важная, безусловно, — чемпионат мира. Это самая значимая для меня победа была тогда. Если говорить о самой яркой, то это один из чемпионатов России, хотя для меня все — особенные», — рассказала Щербакова «Матч ТВ».