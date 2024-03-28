Щербакова: Спустя год смогла порадоваться победе на Олимпиаде

Источник: Соцсети

Также Щербакова рассказала, какие успехи считает значимыми до золота Олимпийских игр.

— Самая яркая победа до Олимпиады?

— Самая важная, безусловно, — чемпионат мира. Это самая значимая для меня победа была тогда. Если говорить о самой яркой, то это один из чемпионатов России, хотя для меня все — особенные.

— Олимпиада — как это было?

— Еще до поездки на Олимпиаду слышала, что это вообще что‑то ни с чем не сравнимое, что вы никогда такого не испытывали и это не сравнится ни с какими другими соревнованиями. Я точно могу сказать, что ощутила это на себе. И это невероятно огромный праздник. При этом сочетается с тем, что это невероятное давление, потому что долго идет это нагнетание.

Если говорить об эмоциях от победы, казалось, что ты будешь каждое утро просыпаться и вспоминать, что ты — олимпийский чемпион и счастливо жить эту жизнь. После победы столкнулась с тем, что это вообще обратные эмоции. Это такое опустошение и выгорание! Только спустя год я отпустиласитуацию и смогла, пускай и не бурной реакцией, но порадоваться этой медали спокойно и осознанно. Потом «ударило» то, что мы не смогли выступить на чемпионате мира. После этой новости было тяжело готовиться, было постоянное непонимание, к чему мы идем, что происходит, — приводит слова Щербаковой «Матч ТВ».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=24a99d050a1b9bd8&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240857" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.