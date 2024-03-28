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10:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Щербакова: Спустя год смогла порадоваться победе на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова призналась, что только через год смогла порадоваться победе на Играх в Пекине.

Источник: Соцсети

Также Щербакова рассказала, какие успехи считает значимыми до золота Олимпийских игр.

— Самая яркая победа до Олимпиады?

— Самая важная, безусловно, — чемпионат мира. Это самая значимая для меня победа была тогда. Если говорить о самой яркой, то это один из чемпионатов России, хотя для меня все — особенные.

— Олимпиада — как это было?

— Еще до поездки на Олимпиаду слышала, что это вообще что‑то ни с чем не сравнимое, что вы никогда такого не испытывали и это не сравнится ни с какими другими соревнованиями. Я точно могу сказать, что ощутила это на себе. И это невероятно огромный праздник. При этом сочетается с тем, что это невероятное давление, потому что долго идет это нагнетание.

Если говорить об эмоциях от победы, казалось, что ты будешь каждое утро просыпаться и вспоминать, что ты — олимпийский чемпион и счастливо жить эту жизнь. После победы столкнулась с тем, что это вообще обратные эмоции. Это такое опустошение и выгорание! Только спустя год я отпустиласитуацию и смогла, пускай и не бурной реакцией, но порадоваться этой медали спокойно и осознанно. Потом «ударило» то, что мы не смогли выступить на чемпионате мира. После этой новости было тяжело готовиться, было постоянное непонимание, к чему мы идем, что происходит, — приводит слова Щербаковой «Матч ТВ».

Во время загрузки произошла ошибка.

20 марта Щербакова перенесла операцию на голеностопе и сняла видео, назвав его «самым неожиданным влогом». Из-за этого она не примет участие в туре ледового шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

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