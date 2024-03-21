Щербакова сняла видео во время операции на голеностопе

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=24a99d050a1b9bd8&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240857" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Фигуристка перенесла операцию на голеностопе в среду, 20 марта. Из-за этого она не примет участие в туре ледового шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

На видео, опубликованном в телеграм-канале, Щербакова находилась в сознании, но не чувствовала ног и отметила, что операция все еще идет. Фигуристка назвала видео «самым неожиданным влогом».

Позднее спортсменке дали рентген голеностопа, где уже видно новую связку. После этого она сообщила, что ей только что зашили стопу.