Анна Щербакова не выступит в туре ледового шоу Этери Тутберидзе
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова не примет участие в туре ледового шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова не примет участие в туре ледового шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».
«Дорогие зрители и болельщики! К сожалению, Анна Щербакова не сможет принять участие в туре ледового шоу команды Этери Тутберидзе. Полный состав участников тура мы объявим в ближайшее время», — сказано в публикации команды Тутберидзе в социальных сетях.
Сама фигуристка в соцсети отметила, что причиной отказа от участия в туре является травма. По аналогичной причине Щербакова пропустила шоу «Влюбленные в фигурное катание», которое прошло 14 февраля в Москве.
ТАСС сообщает, что 19-летней олимпийской чемпионке предстоит операция на голеностопе.
Ледовое шоу «Чемпионы на льду» пройдет с 30 марта по 30 апреля в 12 городах России. В туре планируется участие воспитанниц Тутберидзе, в числе которых Алина Загитова, Софья Акатьева, Аделия Петросян и другие. Камила Валиева не будет участвовать в ледовых шоу Тутберидзе этой весной — ее должна заменить серебряный призер Олимпиады в Токио Александра Трусова.