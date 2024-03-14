Анна Щербакова не выступит в туре ледового шоу Этери Тутберидзе

«Дорогие зрители и болельщики! К сожалению, Анна Щербакова не сможет принять участие в туре ледового шоу команды Этери Тутберидзе. Полный состав участников тура мы объявим в ближайшее время», — сказано в публикации команды Тутберидзе в социальных сетях.

Сама фигуристка в соцсети отметила, что причиной отказа от участия в туре является травма. По аналогичной причине Щербакова пропустила шоу «Влюбленные в фигурное катание», которое прошло 14 февраля в Москве.

ТАСС сообщает, что 19-летней олимпийской чемпионке предстоит операция на голеностопе.