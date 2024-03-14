Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Спартак
Оренбург
01
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Локомотив
Балтика
10
Футбол. Еврокубки
20:45
Вильярреал
Марсель
Футбол. Еврокубки
20:45
Рейнджерс
Бенфика
Футбол. Еврокубки
20:45
Вест Хэм
Фрайбург
Футбол. Еврокубки
20:45
Славия Пр
Милан
Футбол. Еврокубки
20:45
Виктория Пл
Серветт Ж
Футбол. Еврокубки
20:45
Фенербахче
Юнион
Футбол. Еврокубки
20:45
ПАОК
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:45
Фиорентина
Маккаби Хайфа
Футбол. Кубок России
15:30
СКА-Хабаровск
Сочи
П 4:2
11
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Спарта П
Футбол. Еврокубки
23:00
Брайтон
Рома
Футбол. Еврокубки
23:00
Аталанта
Спортинг
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Карабах
Футбол. Еврокубки
23:00
Астон Вилла
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Мольде
Футбол. Еврокубки
23:00
Лилль
Штурм
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби
Олимпиакос П
Хоккей. НХЛ
15.03
Баффало
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
15.03
Детройт
Аризона
Хоккей. НХЛ
15.03
Каролина
Флорида
Хоккей. НХЛ
15.03
Коламбус
Оттава
Хоккей. НХЛ
15.03
Монреаль
Бостон
Хоккей. НХЛ
15.03
Питтсбург
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
15.03
Тампа-Бэй
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
15.03
Филадельфия
Торонто
Хоккей. НХЛ
15.03
Даллас
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
15.03
Миннесота
Анахайм
Хоккей. НХЛ
15.03
Калгари
Вегас
Хоккей. НХЛ
15.03
Сиэтл
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
05:30
Ванкувер
Колорадо
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Вашингтон
72
Все события
15:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Анна Щербакова не выступит в туре ледового шоу Этери Тутберидзе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова не примет участие в туре ледового шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Источник: РИА "Новости"

«Дорогие зрители и болельщики! К сожалению, Анна Щербакова не сможет принять участие в туре ледового шоу команды Этери Тутберидзе. Полный состав участников тура мы объявим в ближайшее время», — сказано в публикации команды Тутберидзе в социальных сетях.

Сама фигуристка в соцсети отметила, что причиной отказа от участия в туре является травма. По аналогичной причине Щербакова пропустила шоу «Влюбленные в фигурное катание», которое прошло 14 февраля в Москве.

ТАСС сообщает, что 19-летней олимпийской чемпионке предстоит операция на голеностопе.

Ледовое шоу «Чемпионы на льду» пройдет с 30 марта по 30 апреля в 12 городах России. В туре планируется участие воспитанниц Тутберидзе, в числе которых Алина Загитова, Софья Акатьева, Аделия Петросян и другие. Камила Валиева не будет участвовать в ледовых шоу Тутберидзе этой весной — ее должна заменить серебряный призер Олимпиады в Токио Александра Трусова.

 У «Питтсбурга» украли партию игрушек в виде Яромира Ягра
В ФЛГР не нашли нарушений в работе жюри после массового завала
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь