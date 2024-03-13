Вайцеховская: за что Тарасовой извиняться перед Тутберидзе?
Спортивная журналистка Елена Вайцеховская прокомментировала слова Этери Тутберидзе, которая потребовала извинений от Татьяны Тарасовой за слова о допинге Камилы Валиевой.
Спортивная журналистка Елена Вайцеховская прокомментировала слова Этери Тутберидзе, которая потребовала извинений от Татьяны Тарасовой за слова о допинге Камилы Валиевой.
В эфире программы «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1» Тарасова высказала мнение, что ответственность за попадание допинга в организм Валиевой несет ее тренер.
«Прекрасно понимаю, что именно так сильно зацепило Этери Тутберидзе в подтексте слов Татьяны Тарасовой, но при этом не пойму, за что именно должна извиниться Тарасова, даже если из чисто конъюнктурных соображений она это сделает.
Татьяна Анатольевна на самом деле сформулировала (и, как мне показалось, вообще безотносительно Тутберидзе и Валиевой) основополагающую в большом спорте вещь: спортсмен не имеет права принять какое-то снадобье, таблетку, микстуру никак иначе, кроме как из рук (или с одобрения) собственного тренера. Точно так же, как врач не имеет никакого права рекомендовать спортсмену препарат, не согласовав свою рекомендацию с тренером и не получив от него добро.
Могу ошибаться, конечно, но, думаю, реакция Этери связана и с этим тоже. Она и сама, как профессионал, могла бы повторить слова Тарасовой, если бы речь шла о другой спортсменке. Потому что с точки зрения спорта высших достижений это аксиома — правило, не требующее доказательств», — написала Вайцеховская в своем телеграм-канале.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Об этом стало известно на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.
После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. На время отстранения фигуристке запрещено тренироваться в группе Тутберидзе.
Дисквалификация Валиевой истекает 24 декабря 2025 года.