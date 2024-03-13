Текущие события
Футбол. Кубок России
15:30
Волгарь
Ахмат
Футбол. Кубок России
18:00
Родина
Урал
Футбол. Кубок России
20:15
Зенит
Динамо
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Вегас
ОТ
45
Футбол. Зарубежный
22:30
Борнмут
Лутон Таун
11
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
Колорадо
26
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Интер
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
ПСВ
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
Анахайм
72
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Флорида
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Аризона
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Детройт
73
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Рейнджерс
01
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Коламбус
30
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава
Питтсбург
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Сан-Хосе
32
Все события
12:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Тутберидзе потребовала официальных извинений от Тарасовой

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе потребовала официальных извинений от Татьяны Тарасовой за слова о допинговом деле Камилы Валиевой.

Источник: РИА "Новости"

В эфире программы «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1» Тарасова высказала мнение, что ответственность за попадание допинга в организм спортсменки несет ее тренер.

«Ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается».

Тутберидзе отреагировала на слова Тарасовой в одной из соцсетей, назвав это «намеренной клеветой» и потребовала официальных извинений:

«Хочется проигнорировать, чтобы не замараться от этой грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя все списывать на возраст. Татьяна Анатольевна, на этот раз я жду от вас официальных извинений».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Бб этом стало известно на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.

После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Из-за дисквалификации фигуристке также запрещено тренироваться в группе Тутберидзе. Позднее Министерство спорта РФ исключило Камилу Валиеву из сборной России.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается 25 декабря 2021 года. Она сможет вернуться к соревнованиям не раньше 24 декабря 2025 года.

В WADA признали, что у агентства нет доказательств вины Тутберидзе в деле Валиевой.

 Бронзовый призер ОИ-2014 Евгений Гараничев завершает карьеру
Стало известно, кто может заменить Ивича в «Краснодаре»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь