Тутберидзе потребовала официальных извинений от Тарасовой

В эфире программы «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1» Тарасова высказала мнение, что ответственность за попадание допинга в организм спортсменки несет ее тренер.

«Ни один спортсмен из рук доктора не возьмет никакую таблетку. Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку? Без тренера у нас ничего не делается».

Тутберидзе отреагировала на слова Тарасовой в одной из соцсетей, назвав это «намеренной клеветой» и потребовала официальных извинений:

«Хочется проигнорировать, чтобы не замараться от этой грязи. Но это уже намеренная клевета и ложные обвинения. Видимо, границы дозволенного совсем утеряны. Нельзя все списывать на возраст. Татьяна Анатольевна, на этот раз я жду от вас официальных извинений».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Бб этом стало известно на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.

После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Из-за дисквалификации фигуристке также запрещено тренироваться в группе Тутберидзе. Позднее Министерство спорта РФ исключило Камилу Валиеву из сборной России.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается 25 декабря 2021 года. Она сможет вернуться к соревнованиям не раньше 24 декабря 2025 года.