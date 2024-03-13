«Хоть стой, хоть падай». Губерниев — о защите в деле Валиевой

«Мы же тоже не мастера убедительных аргументов, посмотрите на дело Валиевой — это же рубрика “Хоть стой, хоть падай”. Я убежден, что девушка честная и чистая, но правила-то нарушены. Надо было устраивать систему защиты совсем по-другому. А у нас это часто все на авось, или часто на людей плюем: это русская традиция, которая восходит еще со времен царей», — сказал Губерниев.