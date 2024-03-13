«Хоть стой, хоть падай». Губерниев — о защите в деле Валиевой
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью изданию «Амурская правда» раскритиковал линию защиты в допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью изданию «Амурская правда» раскритиковал линию защиты в допинговом деле фигуристки Камилы Валиевой.
«Мы же тоже не мастера убедительных аргументов, посмотрите на дело Валиевой — это же рубрика “Хоть стой, хоть падай”. Я убежден, что девушка честная и чистая, но правила-то нарушены. Надо было устраивать систему защиты совсем по-другому. А у нас это часто все на авось, или часто на людей плюем: это русская традиция, которая восходит еще со времен царей», — сказал Губерниев.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.
После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Из-за дисквалификации фигуристке также запрещено тренироваться в группе Тутберидзе.
Дисквалификация Валиевой истекает 24 декабря 2025 года.