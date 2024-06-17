Фигуристка Александра Трусова объявила о помолвке

Трусова и Игнатов разместили пост в своих соцсетях. Игнатов сделал предложение 19-летней фигуристке в Санкт-Петербурге на фоне разводных мостов.

О романе спортсменов стало известно в январе. Ранее Трусова встречалась с другим фигуристом Марком Кондратюком. Слухи об отношениях Трусовой и Кондратюка появились в мае 2022 года через несколько месяцев после Олимпийских игр в Пекине. В октябре того же года фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Кондратюка Светлане Соколовской. Пара рассталась в сентябре 2023 года.

Александра Трусова завоевала серебро в одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Последний раз она выходила на лед в ноябре 2022 года на этап «Гран-при» в Самаре. Спортсменка пропустила весь сезон-2023/24.