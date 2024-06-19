Валиева получила все разрешения для участия в шоу Татьяны Навки

Валиева выступит в ледовом шоу Навки «Руслан и Людмила» в Сочи. 18-летняя фигуристка впервые выйдет на лед после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырехлетней дисквалификации.

«У Камилы есть штат профессиональных юристов, которые следят, чтобы все активности фигуристки были в соответствии с буквой закона. Поэтому мы полностью полагаемся на их профессионализм. Все разрешения для участия в спектаклях Navka Show на данный момент получены, и мы с радостью ждем, когда Камила приедет в Сочи, чтобы выйти на лед в нашем шоу “Руслан и Людмила”, — приводит слова Навки “РИА Новости Спорт”.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.

После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Из-за дисквалификации фигуристке запрещено тренироваться в группе Тутберидзе, участвовать в показательных выступлениях и других подобных мероприятиях.

Срок дисквалификации Валиевой истекает 24 декабря 2025 года.