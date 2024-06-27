Фигуристы Трусова и Игнатов подали заявление в ЗАГС

«Всем привет! А мы подали заявление в ЗАГС! Угадайте, какая дата будет», — сказала Трусова в видео.

Ранее 20-летняя Трусова сообщила о помолвке с 23-летним Макаром Игнатовым. Игнатов сделал предложение Трусовой в Санкт-Петербурге на фоне разводных мостов.

О романе спортсменов стало известно в январе. Ранее призерка Олимпийских игр встречалась с другим фигуристом Марком Кондратюком.

Александра Трусова завоевала серебро в одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Последний раз она выходила на лед в ноябре 2022 года на этап «Гран-при» в Самаре. Спортсменка пропустила весь сезон-2023/24.

Макар Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022). Он стал первым российским фигуристом, который исполнил четыре прыжка в четыре оборота в рамках одной программы.