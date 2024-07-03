Елена Бережная: Результаты Валиевой аннулировали, но не ее талант

«Сейчас уже много времени прошло, острота ситуации и эмоций спали. Для меня ясно, что Камила уже везде выступила, все показала. Мы увидели ее прекрасные возможности, радовались за нее, и круче ее выступлений четырех последних лет мало что может быть. Да, ее результаты аннулировали, но не аннулировали ни наши впечатления, ни ее талант. Это дисквалифицировать невозможно», — приводит слова Бережной «Спорт День за Днем».