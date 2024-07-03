Елена Бережная: Результаты Валиевой аннулировали, но не ее талант
Олимпийская чемпионка Елена Бережная высказалась о четырехлетней дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой.
Олимпийская чемпионка Елена Бережная высказалась о четырехлетней дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой.
«Сейчас уже много времени прошло, острота ситуации и эмоций спали. Для меня ясно, что Камила уже везде выступила, все показала. Мы увидели ее прекрасные возможности, радовались за нее, и круче ее выступлений четырех последних лет мало что может быть. Да, ее результаты аннулировали, но не аннулировали ни наши впечатления, ни ее талант. Это дисквалифицировать невозможно», — приводит слова Бережной «Спорт День за Днем».
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года. В декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, фигуристка сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о положительной допинг-пробе стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.
После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Из-за дисквалификации фигуристке запрещено тренироваться в группе Тутберидзе, участвовать в показательных выступлениях и других подобных мероприятиях.
Срок дисквалификации Валиевой истекает 24 декабря 2025 года.