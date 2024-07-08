Легенда мирового бокса назвал Алину Загитову любимой фигуристкой

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Ранее на Дне московского спорта Рой Джонс‑младший провел спарринг с рэпером Джиганом, после чего провел фан‑встречу. Также после поединка со зрителями пообщалась Алина Загитова.

— Вы провели спарринг с Джиганом. Как вам этот опыт?

— Атмосфера на Дне московского спорта была прекрасной. Я был рад встретиться с Джиганом в ринге. Он классный парень. На мероприятии было много людей, это здорово.

— Если представится возможность выйти на спарринг еще с кем‑то из российских звезд, чей вызов примете?

— Есть много российских звезд, с которыми мне было бы приятно выйти на ринг.

— Вы тепло пообщались с Алиной Загитовой после фан‑встречи. Вы ее знаете?

— Да, я знаю Алину, она олимпийская чемпионка и моя любимая фигуристка, — приводит слова Роя Джонса‑младшего «Матч ТВ».

Джонс-младший завоевал серебро на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле. На профессиональном уровне он провел 76 боев, в которых одержал 66 побед (47 — нокаутом) и потерпел 10 поражений. Рой Джонс-младший завоевал чемпионские пояса по версии WBA, WBC, IBF, WBF, WBU и IBO в четырех разных весовых категориях.

Алина Загитова — единственная в истории России фигуристка, завоевавшая все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане, опередив соотечественницу Евгению Медведеву. Также она выиграла чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).