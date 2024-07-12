Туктамышева: Я свободна. Странно думать о семье, не имея отношений

"Я свободна. Странно думать о семье, не имея отношений. Мысли о начале серьезных отношений? Нет, я спокойно к этому отношусь. Мама тоже спокойна, бабушка иногда говорит, но мама на моей стороне. Что важно в выборе молодого человека? Юмор, доброта, отзывчивость, ум. Заносчивость и высокомерие отпугивают.



Начала смотреть аниме — и азиаты стали нравиться, хотя никогда не могла об этом подумать. Ладно, если серьезно — нет какого-то типажа. Наверное, все идет от темперамента и моих внутренних ощущений«, — приводит слова 27-летней Туктамышевой “Матч ТВ”.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы в одиночном катании 2015 года. Также Елизавета является рекордсменкой по числу участий в чемпионатах России — 15 раз (2008—2018, 2020—2023).