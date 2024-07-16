Самоделкина выступила на чемпионате Казахстана по фигурному катанию

17-летняя спортсменка выступила с короткой программой. Фигуристка исполнила двойной аксель, тройной флип и упала с тройного лутца. За прокат она получила 51,23 балла.

Завтра, 17 июля, Самоделкина покажет произвольную программу. На чемпионате она представляет Астану.

В мае исполком Федерации фигурного катания на коньках России разрешил переход спортсменки в сборную Казахстана.

Софья Самоделкина — победительница и серебряный призер этапов Гран-при России прошлого сезона. Согласно рейтингу Международного союза конькобежцев (ISU), Самоделкина является 11-й сильнейшей фигуристкой России.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований в 2022 году. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.