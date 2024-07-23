«Мой спасательный круг». Костомаров опубликовал фото с семьей

Роман Костомаров опубликовал снимок с женой Оксаной Домниной, 13-летней дочерью Анастасией и 8-летним сыном Ильей. Романа и его близких запечатлели во время отдыха в Сочи, когда они купались в Черном море.

Фигурист с сыном сидят в надувном круге. Жена и дочь Костомарова подплыли к нему с разных сторон.

Роман Костомаров выиграл золото на Олимпийских играх в Турине в танцах на льду вместе с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при. В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован с пневмонией. На фоне осложнений у фигуриста возник некроз тканей, из-за чего он перенес частичную ампутацию конечностей, а затем прошел через процедуру протезирования.